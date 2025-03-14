"Провокація": у Франції відреагували на ідею Трампа про 200-відсоткові мита для ЄС

"Ми не можемо дозволити, щоб нас зламали подібні погрози. Важливо, щоб ми, європейці, показали, хто ми є, і що ми не піддамося на такого роду загрози", - сказав Байру.

Додамо, що схожу позицію зайняла також Іспанія. Міністр сільського господарства країни Луїс Планас проаналізував рішення США в перспективі.

"Це така ж заява, як і будь-яка інша, вона приходить і йде. (...) Ми зберігаємо спокій, але ми також залишаємося твердими", - написав Планас на своїй сторінці в X.