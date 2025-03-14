"Провокация": во Франции отреагировали на идею Трампа о 200-процентных пошлинах для ЕС

Премьер-министр Франции Франсуа Байру ответил на заявление президента США Дональда Трампа о повышении пошлины на 200% на европейское шампанское, вина и другие алкогольные напитки. Глава правительства назвал эти намерения провокацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TF1.
"Мы не можем позволить, чтобы нас сломали подобные угрозы. Важно, чтобы мы, европейцы, показали, кто мы есть, и что мы не поддадимся на такого рода угрозы", - сказал Байру.
Добавим, что похожую позицию заняла также Испания. Министр сельского хозяйства Луис Планас проанализировал решение США в перспективе.
"Это такое же заявление, как и любое другое, оно приходит и уходит. (...) Мы сохраняем спокойствие, но мы также остаемся твердыми", - написал Планас на своей странице в X.
После вступления в должность президента США, Дональд Трамп ввел торговые пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и стран ЕС.
В частности, глава Белого дома ввел 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС. В ответ Брюссель ввел собственные пошлины на американские товары стоимостью 26 млрд евро.
13 марта Трамп заявил о намерении ввести 200-процентные пошлины на импорт вин и шампанского из стран ЕС. По его словам, такие меры должны помочь американским производителям этих продуктов.
В случае введения таких пошлин, под удар может попасть 10% доля производства французского вина и водки, экспортируемых в США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.