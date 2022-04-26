UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Провокации в Приднестровье. В СНБО назвали цель действий России

Фото: в СНБО назвали причины провокаций РФ в Приднестровье (esp.md)
Автор: Мария Кучерявец

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины объяснил цель провокаций РФ в непризнанном Приднестровье. В ведомстве утверждают - страна-агрессор хочет открыть дополнительный фронт в Одесской области и отвлечь внимание от Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Провокации РФ в Приднестровье осуществлены ФСБ РФ с целью открыть дополнительный фронт в Одесской области. Такая ситуация заставит ВСУ перетянуть силы в этом направлении, ослабив их в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, Приднестровье будет следовать белорусскому сценарию, а именно "поддержка РФ без вступления в активную фазу войны".

При этом вторая причина провокаций - это оправдание своих действий в Украине.

"Сбросив обстрелы в Тирасполе на ВСУ, Россия, "спасая своих", оправдывает вторжение в Украину и смерти тысяч своих солдат", - поясняют в СНБО.

Взамен еще одной причиной в ведомстве называют отвод внимания из Мариуполя, где на картах нашли очередные братские могилы.

"Таким образом РФ "заметает следы" своих военных", - добавляют в сообщении.

Отметим, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал действия РФ в непризнанном Приднестровье желанием дестабилизировать ситуацию в регионе.

Что происходит Приднестровье

Напомним, в непризнанном Приднестровье оккупационная власть накануне якобы зафиксировала три факта "террористических" атак, а именно: на здание "Мингосбезопасности" в Тирасполе; воинскую часть в Заборах и радиотелецентр в Маяках.

После чего президент Молдовы созвала заседание Совета безопасности, а в ответ "руководство" Приднестровья, установило красный уровень террористической опасности и объявило о "защите интересов республики".

Все подробности о том, что происходит в Приднестровье на данный момент - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОРоссийская ФедерацияПриднестровьеВойна России против Украины