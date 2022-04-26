Провокации в Приднестровье. В СНБО назвали цель действий России

"Провокации РФ в Приднестровье осуществлены ФСБ РФ с целью открыть дополнительный фронт в Одесской области. Такая ситуация заставит ВСУ перетянуть силы в этом направлении, ослабив их в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, Приднестровье будет следовать белорусскому сценарию, а именно "поддержка РФ без вступления в активную фазу войны".

При этом вторая причина провокаций - это оправдание своих действий в Украине.

"Сбросив обстрелы в Тирасполе на ВСУ, Россия, "спасая своих", оправдывает вторжение в Украину и смерти тысяч своих солдат", - поясняют в СНБО.

Взамен еще одной причиной в ведомстве называют отвод внимания из Мариуполя, где на картах нашли очередные братские могилы.

"Таким образом РФ "заметает следы" своих военных", - добавляют в сообщении.

Отметим, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал действия РФ в непризнанном Приднестровье желанием дестабилизировать ситуацию в регионе.

Что происходит Приднестровье

Напомним, в непризнанном Приднестровье оккупационная власть накануне якобы зафиксировала три факта "террористических" атак, а именно: на здание "Мингосбезопасности" в Тирасполе; воинскую часть в Заборах и радиотелецентр в Маяках.

После чего президент Молдовы созвала заседание Совета безопасности, а в ответ "руководство" Приднестровья, установило красный уровень террористической опасности и объявило о "защите интересов республики".

Все подробности о том, что происходит в Приднестровье на данный момент - в материале РБК-Украина.

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