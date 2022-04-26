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Подоляк о событиях в непризнанном Приднестровье: Россия намекает Молдове, чтобы ждала "гостей"

Новина українською →
Киев, Вторник 26 апреля 2022 16:37
Подоляк о событиях в непризнанном Приднестровье: Россия намекает Молдове, чтобы ждала "гостей" Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал события в непризнанном Приднестровье. Он считает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей"", - отметил политик.

Подоляк заявил, что если "Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева".

"Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, должны работать как одна команда", - подчеркнул он.

Напомним, в России не исключают того, что Москве придется вмешаться в конфликт на территории непризнанного Приднестровья.

Более подробно о ситуации в Приднестровье можно узнать в материале РБК-Украина.

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Приднестровье Молдова Российская Федерация Офис президента
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