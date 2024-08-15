Проводять "своїх" поза чергою? Волинський ТЦК відреагував на скандал

Скандал щодо "привілеїв для своїх" у роботі територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) у Луцьку є викривленням справжньої ситуації. Черговість обслуговування варіюється залежно від типу послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Волинського обласного ТЦК та СП.

Для "своїх" поза чергою

Нещодавно Луцький ТЦК звинуватили у тому, що працівники військкомату нібито заводять без черги "своїх" людей, коли іншим доводиться стояти в чергах по декілька годин.

Реакція Волинського обласного ТЦК

Як відзначили в ОТЦК, відео, яке розповсюджується мережею, є викривлення справжньої ситуації, оскільки кожен громадянин, який звертається до центру - отримує послуги у порядку черги.

"Черговість обслуговування може варіюватися в залежності від типу послуги, яку потрібно отримати. Якщо особа прийшла, аби виготовити документи - це є одна черга, якщо ж громадянин отримав повістку - це інша черга, якщо ж особа прийшла подати чи забрати документи щодо відстрочки - це ще дві додаткові черги", - пояснили в ОТЦК.

Також Волинський ОТЦК прокоментував втручання адвокатів у процес мобілізації та проходження військово-лікарської комісії. Їх закликали не заважати процесу, оскільки: