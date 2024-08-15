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Проводят "своих" вне очереди? Волынский ТЦК отреагировал на скандал

Четверг 15 августа 2024 13:30
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Проводят "своих" вне очереди? Волынский ТЦК отреагировал на скандал Иллюстративное изображение (facebook.com/volynarmy)
Автор: Сергей Пышкин

Скандал относительно "привилегий для своих" в работе территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) в Луцке является искажением настоящей ситуации. Очередность обслуживания варьируется в зависимости от типа услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Волынского областного ТЦК и СП.

Для "своих" вне очереди

Недавно Луцкий ТЦК обвинили в том, что работники военкомата якобы заводят без очереди своих людей, когда другим приходится стоять в очередях по несколько часов.

Реакция Волынского областного ТЦК

Как отметили в ОТЦК, видео, которое распространяется сетью, является искажением настоящей ситуации, поскольку каждый гражданин, который обращается в центр - получает услуги в порядке очереди.

"Очередность обслуживания может варьироваться в зависимости от типа услуги, которую нужно получить. Если лицо пришло, чтобы изготовить документы - это одна очередь, если же гражданин получил повестку - это другая очередь, если же лицо пришло подать или забрать документы по отсрочке - это еще две дополнительные очереди», - пояснили в ОТЦК.

Также Волынский ОТЦК прокомментировал вмешательство адвокатов в процесс мобилизации и прохождения военно-врачебной комиссии. Их призвали не мешать процессу, поскольку:

  • процедуры мобилизации и медицинского осмотра имеют специализированный характер и требуют соответствующих знаний и навыков, которыми обладают уполномоченные лица и специалисты;
  • вмешательство может привести к нарушению объективности и независимости процесса мобилизации и медицинского осмотра;
  • процессы мобилизации и медицинского осмотра имеют важное значение для национальной безопасности, в связи с чем их соблюдение должно быть вне влияния внешних лиц;
  • лица, имеющие право на отсрочку, должны лично подавать документы на имя председателя комиссии ТЦК и СП.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины запустило электронную очередь для ТЦК и СП еще в середине мая этого года.

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