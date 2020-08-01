ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Подозреваемого в нападении на женщину в поезде взяли под стражу

Киев, Суббота 01 августа 2020 19:42
Подозреваемого в нападении на женщину в поезде взяли под стражу
Фото: подозреваемый (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мужчину отправили за решетку без права внесения залога

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на женщину в поезде Киев-Мариуполь. Подозреваемому в совершении преступления уроженцу Запорожья избрана мера пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, подозреваемому мужчине избрана мера пресечения в виде 60 суток под стражей без права внесения залога.

Инцидент был квалифицирован по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, о нападении на женщину в поезде Киев-Мариуполь стало известно сегодня; мужчина ворвался в чужое купе, где находилась пассажирка с несовершеннолетним ребенком, после чего пытался изнасиловать женщину.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины поезднападение
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь