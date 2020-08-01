Подозреваемого в нападении на женщину в поезде взяли под стражу

Фото: подозреваемый (kyiv.npu.gov.ua)

Мужчину отправили за решетку без права внесения залога

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на женщину в поезде Киев-Мариуполь. Подозреваемому в совершении преступления уроженцу Запорожья избрана мера пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, подозреваемому мужчине избрана мера пресечения в виде 60 суток под стражей без права внесения залога.

Инцидент был квалифицирован по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, о нападении на женщину в поезде Киев-Мариуполь стало известно сегодня; мужчина ворвался в чужое купе, где находилась пассажирка с несовершеннолетним ребенком, после чего пытался изнасиловать женщину.