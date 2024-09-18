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Проводив ухилянтів до Румунії. На Буковині на "гарячому" спіймали правоохоронця

Фото: на Буковині на "гарячому" спіймали правоохоронця, який допомагав ухилянтам (dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Чернівецькій області на "гарячому" спіймали правоохоронця, який допомагав ухилянтам втекти до Румунії. Тепер йому загрожує до 9 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось 

Від початку липня 2024-го правоохоронець збирав охочих в обумовленому місті й особисто довозив до одного із сіл, яке межує з Румунією. Після цього він переводив чоловіків пішки через ліс. 

"Послуга" коштувала 6 тисяч євро з особи

 

Фото: на Буковині на "гарячому" спіймали правоохоронця, який допомагав ухилянтам (dbr.gov.ua)

Правоохоронця спіймали на "гарячому" під час  передачі коштів від одного з охочих покинути країну.

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Зокрема йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Йому загрожує до 9 років тюрми. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прикордонники нещодавно затримали чоловіка, який планував незаконно виїхати з України, але проспав свою зупинку.

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ДБР