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Прикордонники затримали чоловіка, який хотів втекти з України, але проспав зупинку

Україна, Субота 14 вересня 2024 17:19
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Прикордонники затримали чоловіка, який хотів втекти з України, але проспав зупинку Фото: ДПСУ затримала чоловіка, бо він проспав свою зупинку (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Чоловік хотів незаконно виїхати з України. Прикордонники затримали його, бо він проспав свою зупинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Прикордонники повідомили, що порушник мав намір дістатися через Словаччину до Польщі, де проживає його батько, та не мав законних підстав для виїзду. Тому він пів року розробляв план і маршрут руху, згідно з яким й діяв.

"Чоловік мав дістатися Буковеля, а звідти автобусом доїхати до Ужгорода, зійти перед пунктом пропуску і поза ним перейти на територію Словаччини. Все закінчилося в автобусі. "Для хоробрості" порушник вирішив хильнути та заснув. Розбудили його прикордонники на паспортному контролі", - повідомили в службі.

Прикордонники затримали чоловіка.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року в Україні триває військовий стан. Через це було введено обмеження для чоловіків з 18 до 60 років. Зокрема, без належної причини, вони не мають права виїздити за межі України.

Однак, за цей час в Україні вже виникло чимало схем незаконного виїзду чоловіків за кордон. Нещодавно ми писали, що група ухилянтів мало не підірвалася на мінах на кордоні України, бо хотіли незаконно потрапити до Білорусі.

Про те, які покарання чекають на порушників, РБК-Україна повідомляло в окремому матеріалі.

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