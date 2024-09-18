Проводил уклонистов в Румынию. На Буковине на "горячем" поймали правоохранителя

Что произошло

С начала июля 2024-го правоохранитель собирал желающих в оговоренном городе и лично довозил до одного из сел, которое граничит с Румынией. После этого он переводил мужчин пешком через лес.

"Услуга" стоила 6 тысяч евро с человека.

Фото: на Буковине на "горячем" поймали правоохранителя, который помогал уклонистам (dbr.gov.ua)

Правоохранителя поймали на "горячем" во время передачи средств от одного из желающих покинуть страну.

Что грозит

Задержанному сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу. В частности ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Ему грозит до 9 лет тюрьмы.