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Провіз на капоті 150 метрів: на Хмельниччині засудили водія за напад на військового ТЦК

19:31 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Ілюстративне фото: суд засудив до 7 років чоловіка за напад на працівника ТЦК (Колаж РБК-Україна)

Суд виніс вирок жителю Хмельницької області, який під час перевірки документів навмисно наїхав автомобілем на військовослужбовця ТЦК та СП. Чоловік проведе за гратами 7 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Інцидент стався у квітні 2026 року у місті Волочиськ. На той момент працівники поліції зупинили автомобіль під керуванням 57-річного місцевого жителя.

Під час перевірки військові ТЦК та СП виявили, що водій порушив правила військового обліку, про що йому повідомили.

Намагаючись уникнути подальшого розгляду, чоловік різко рушив з місця, хоча перед авто стояв військовий.

Унаслідок наїзду потерпілий опинився на капоті, проте водій не зупинився і провіз його приблизно 150 метрів. Під час одного з маневрів військовослужбовець упав на дорогу.

Потерпілий дістав тяжкі травми голови, зокрема переломи кісток черепа та забої головного мозку. Він переніс низку операцій і пройшов тривале лікування.

У суді засуджений заперечував свою вину в умисному заподіянні травм. Однак прокурори довели його причетність за допомогою показань свідків, відеозаписів та висновків експертиз.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 350 КК України та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Окрім цього, з нього стягнуть майже 450 тисяч гривень на відшкодування матеріальної та моральної шкоди. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою без права застави.

Нагадаємо, що в Україні періодично виникають резонансні інциденти, пов'язані з діяльністю територіальних центрів комплектування, які викликають широкий суспільний резонанс.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що на Черкащині чоловіка знайшли мертвим після зникнення у ТЦК, через що омбудсмен вимагав ретельного розслідування.

Крім того, на тлі подібних випадків державні органи нагадують про чіткі межі повноважень відомств.

У Міноборони чітко пояснили повноваження ТЦК під час воєнного стану, нагадуючи про їхній статус та завдання щодо військового обліку та призову.

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