Провез на капоте 150 метров: в Хмельницкой области осудили водителя за нападение на военного ТЦК

Инцидент произошел в апреле 2026 года в городе Волочиске. В тот момент сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением 57-летнего местного жителя.

В ходе проверки военные ТЦК и СП обнаружили, что водитель нарушил правила военного учета, о чем ему сообщили.

Пытаясь избежать дальнейшего разбирательства, мужчина резко тронулся с места, хотя перед автомобилем стоял военный.

В результате наезда потерпевший оказался на капоте, однако водитель не остановился и провез его примерно 150 метров. Во время одного из маневров военнослужащий упал на дорогу.

Пострадавший получил тяжелые травмы головы, в частности, переломы костей черепа и ушибы головного мозга. Он перенес ряд операций и прошел длительное лечение.

В суде осужденный отрицал свою вину в умышленном причинении травм. Однако прокуроры доказали его причастность с помощью свидетельских показаний, видеозаписей и выводов экспертиз.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 350 УК Украины и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Кроме этого, с него взыскат почти 450 тысяч гривен на возмещение материального и морального ущерба. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей без права залога.