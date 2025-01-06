UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Провина лежить на представниках Росії: Алієв про авіакатастрофу у Казахстані

Фото: Ільхам Алієв, президент Азербайджану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Провина за авіакатастрофу пасажирського літака Embraer 190 лежить на російських представниках. Баку вимагає справедливості й покарання винних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Азербайджану Ільхама Алієва, якого цитує Vesti.az.

"Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки", - заявив Алієв. 

Президент Азербайджану додав, що наразі продовжується розшифровка чорних скриньок й вже, можливо, найближчим часом стануть відомі попередні результати.

"І це (розшифровка чорних скриньок, - ред.), природно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній", - відзначив він. 

Авіакатастрофа в Казахстані

25 грудня в аеропорту казахського міста Акау розбився літак Embraer 190, внаслідок чого загинули 38 людей. Відомо, що літак тричі намагався сісти у Грозному, Чечня, але не зміг цього зробити. Після цього він направився до Казахстану.

Після авіакатастрофи російська сторона озвучувала низку версій: зіткнення з птахами, щільний туман, вибух кисневого балона на борту. За словами Алієва, літак отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі.

Про те, чи відвернеться Алієв від диктатора Володимира Путіна через цей авіаінцидент, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ільхам АлієвРосійська ФедераціяАзербайджан