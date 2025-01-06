Авіакатастрофа в Казахстані

25 грудня в аеропорту казахського міста Акау розбився літак Embraer 190, внаслідок чого загинули 38 людей. Відомо, що літак тричі намагався сісти у Грозному, Чечня, але не зміг цього зробити. Після цього він направився до Казахстану.

Після авіакатастрофи російська сторона озвучувала низку версій: зіткнення з птахами, щільний туман, вибух кисневого балона на борту. За словами Алієва, літак отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі.

Про те, чи відвернеться Алієв від диктатора Володимира Путіна через цей авіаінцидент, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

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