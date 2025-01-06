Вина лежит на представителях России: Алиев об авиакатастрофе в Казахстане

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - заявил Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что сейчас продолжается расшифровка черных ящиков и уже, возможно, в ближайшее время станут известны предварительные результаты.

"И это (расшифровка черных ящиков, - ред.), естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - отметил он.