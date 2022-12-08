Провідні техногіганти США долучилися до створення "хмар" для Пентагону

Головне військове відомство США - Пентагон - уклало контракти на створення засеккречених "хмар" на суму 9 млрд доларів з Google, Amazon, Microsoft та Oracle.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, компанії працюватимуть над створенням великої спільної комерційної "хмари" для Міністерства оборони США. Окремі контракти діятимуть до 2028 року та нададуть Міноборони глобально доступні "хмарні" послуги в усіх сферах безпеки та на всіх рівнях класифікації.
Одним із напрямів співробітництва стане науково-дослідна та дослідно-конструкторська діяльність з військових програм. Йдеться про створення передових систем захищеного зв'язку, сумісних з наявними мережами Міноборони. Наголос робитиметься, в тому числі, на технологію 5G.
"Ці домовленості можуть надати військовим рівний статус із приватними компаніями", - зазначає Reuters.
Як підкреслила офіційний представник Міноборони, командувач ВМС США Джессіка Макналті, ця спільна угода є багаторазовою закупівлею, що складається з чотирьох контрактів загальною сумою 9 млрд доларів. І нагадала, що кілька років тому Пентагон намагався перейти на "хмару" за допомогою концепції JEDI, але ця пропозиція не відбулася через те, що судовий процес зупинив процес закупівель.
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