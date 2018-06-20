Перевіряти ремені безпеки в автомобілях будуть за допомогою відеофіксаторів, - нардеп

Очікується, що прийняття законопроекту сприятиме зменшенню ДТП
У разі ухвалення внесеного до парламенту законопроекту №8492 перевіряти ремені безпеки в автомобілях будуть за допомогою відеофіксаторів. Про це повідомила одна з авторів законопроекту, народний депутат Ганна Гопко, передає кореспондент РБК-Україна.
"Як мають перевіряти? Це буде українська поліція, відеофіксатори. Я думаю, що навіть інформаційний просвітницький ефект від цього закону сприятиме зменшенню ДТП. Якщо подивитись, то через підвищення штрафів ми бачимо зменшення кількості ДТП впродовж першого року після вступу у дію цього закону. Але якщо ми все одно побачимо, скільки людей гине у ДТП через відсутність ременя безпеки, проаналізуємо, то це - важливий захід, який рятує життя. Це один з ефективних механізмів", - зазначила парламентар.
Нагадаємо, У Верховній раді зареєстрували законопроект, який передбачає збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки з 51 до 850 грн. Законопроект №8492 було направлено на розгляд Комітету. "Необхідність прийняття законопроекту обумовлена високим рівнем смертності та травматизму на дорогах України. За офіційними даними Національної поліції України, щорічно на дорогах України гине не менше ніж 3,5 тис. осіб і травмуються не менш 35 тис. Тобто, кожен день на дорогах України гине понад 9 осіб", - йдеться у пояснювальній записці.