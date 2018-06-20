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Перевіряти ремені безпеки в автомобілях будуть за допомогою відеофіксаторів, - нардеп

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 13:33
Фото: Ганна Гопко (РБК-Україна)
Фото: Ганна Гопко (РБК-Україна)

Очікується, що прийняття законопроекту сприятиме зменшенню ДТП

У разі ухвалення внесеного до парламенту законопроекту №8492 перевіряти ремені безпеки в автомобілях будуть за допомогою відеофіксаторів. Про це повідомила одна з авторів законопроекту, народний депутат Ганна Гопко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Як мають перевіряти? Це буде українська поліція, відеофіксатори. Я думаю, що навіть інформаційний просвітницький ефект від цього закону сприятиме зменшенню ДТП. Якщо подивитись, то через підвищення штрафів ми бачимо зменшення кількості ДТП впродовж першого року після вступу у дію цього закону. Але якщо ми все одно побачимо, скільки людей гине у ДТП через відсутність ременя безпеки, проаналізуємо, то це - важливий захід, який рятує життя. Це один з ефективних механізмів", - зазначила парламентар.

Нагадаємо, У Верховній раді зареєстрували законопроект, який передбачає збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки з 51 до 850 грн. Законопроект №8492 було направлено на розгляд Комітету. "Необхідність прийняття законопроекту обумовлена ​​високим рівнем смертності та травматизму на дорогах України. За офіційними даними Національної поліції України, щорічно на дорогах України гине не менше ніж 3,5 тис. осіб і травмуються не менш 35 тис. Тобто, кожен день на дорогах України гине понад 9 осіб", - йдеться у пояснювальній записці.

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Теги публікації: ДТП, Ганна Гопко, штраф, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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