Проверки документов и авто. Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану

Национальная гвардия Украины взяла под усиленную охрану Киевскую гидроэлектростанцию (ГЭС). На прилегающей территории работают патрули, которые проверяют у людей документы и транспортные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НГУ .

Сообщается, что под усиленную охрану станцию взяли бойцы Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко. Основная задача - защита объекта и предотвращение несанкционированных проникновений.

Также сообщается, что к охране Киевской ГЭС привлекли военных с боевым опытом в районе проведения ООС на Донбассе.

"Правоохранители проводят превентивные мероприятия, в частности проверяют документы лиц и транспортные средства, а также патрулируют прилегающую к ГЭС местность", - говорится в сообщении.