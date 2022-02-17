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Перевірки документів та авто. Київську ГЕС взяли під посилену охорону

Автор: Артем Горовенко

Національна гвардія України взяла під посилену охорону Київську гідроелектростанцію (ГЕС). На прилеглій території працюють патрулі, які перевіряють у людей документи і транспортні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НГУ.

Повідомляється, що під посилену охорону станцію взяли бійці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка. Основне завдання - захист об'єкта і запобігання несанкціонованих проникнень.

Також повідомляється, що до охорони Київської ГЕС залучили військових з бойовим досвідом в районі проведення ООС на Донбасі.

"Правоохоронці проводять превентивні заходи, зокрема перевіряють документи осіб і транспортні засоби, а також патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська поліція перейшла на посилений режим до 20 лютого, але його можуть продовжити.

Також повідомлялося, що Національна поліція не виключає російські провокації на цих вихідних.

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