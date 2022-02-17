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Полиция не исключает провокаций в отношении дипучреждений РФ

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 15:33
Полиция не исключает провокаций в отношении дипучреждений РФ Фото: замглавы Национальной полиции Александр Фацевич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Замглавы Национальной полиции Александр Фацевич не исключил, что в это воскресенье - в день памяти героев "Небесной сотни" - возможны провокации со стороны РФ. В частности, в отношении дипломатических учреждений страны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"На этот день мы понимаем, что могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором. Даже провокации мы рассматриваем в отношении дипучреждений РФ. Мы к этому готовы и рассматриваем вариант усиления дополнительными силами, в том числе в Киеве", - заявил он.

Напомним, ранее в Украине ввели усиленный несения службы правоохранителями из-за угрозы вторжения РФ. Режим могут продлить после 20 февраля.

Ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе обострение, боевики с начала суток 29 раз нарушали режим "тишины".

При этом оккупанты обстреляли детский садик в Станице Луганской и поселок Врубовка Попаснянского района Луганской области, в результате которого снаряд попал в лицей и газопровод.

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