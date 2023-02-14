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Провела величезну роботу. Глава Пентагону похвалив сили ППО України

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна провела величезну роботу над удосконаленням сил протиповітряної оборони та перехоплює більшості ракет та безпілотників, які запускають російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна на брифінгу.

"Україна провела величезну роботу по перехопленню більшості ракет та дронів, які випускали по Україні", - сказав він

Міністр оборони США також додав, що Росія масово не ввела в Україну свою авіацію, оскільки ППО Збройних сил була дуже ефективною.

"Що стосується того, чи Росія готує якусь масову атаку з повітря, то ми не бачимо цього. Ми бачимо, що в Росії є досить багато літаків. Тому нам треба зробити все від нас залежне, щоб Україна отримала не тільки якнайбільше ППО, але й все можливе від нас. Ми надали Patriot, Iris-T, Samp-T, але цього недостатньо, ми будемо далі проштовхувати це вперед, бо ця загроза залишається", - сказав глава Пентагону.

За словами Остіна, багато країн, зокрема США, доклали зусилля, щоб системи прибули якнайшвидше в Україну, щоб у неї була інтегрована протиракетна та протиповітряна оборона.

Нагадаємо, в Італії підтвердили намір передати Україні системи ППО SAMP-T разом із Францією. Військові вже вирушили на навчання і мають повернутися в Україну разом із системами ППО.

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