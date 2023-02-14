Проделала огромную работу. Глава Пентагона похвалил силы ПВО Украины

"Украина провела огромную работу по перехвату большинства ракет и дронов, которые выпускали по Украине", - сказал он

Министр обороны США также добавил, что Россия массово не ввела в Украину свою авиацию, поскольку ПВО Вооруженных сил было очень эффективным.

"Что касается того, готовит ли Россия какую-то массовую атаку с воздуха, то мы не видим этого. Мы видим, что в России есть достаточно много самолетов. Поэтому нам нужно сделать все от нас зависящее, чтобы Украина получила не только больше ПВО, но и все возможное от нас. Мы предоставили Patriot, Iris-T, Samp-T, но этого недостаточно, мы будем дальше проталкивать это вперед, потому что эта угроза остается", - сказал глава Пентагона.

По словам Остина, многие страны, в том числе США, приложили усилия, чтобы системы прибыли как можно быстрее в Украину, чтобы у нее была интегрированная противоракетная и противовоздушная оборону.

Напомним, в Италии подтвердили намерение передать Украине системы ПВО SAMP-T вместе с Францией. Военные уже отправились на обучение и должны вернуться в Украину вместе с системами ПВО.

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