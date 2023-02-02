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За проведення "референдуму" у Херсонській області ще одну жінку засудили на п’ять років

Фото: За проведення "референдуму" у Херсонській області ще одну жінку засудили на п’ять років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Під час окупації частини територій Херсонської області жінка почала співпрацювати з представниками РФ та очолила "дільничну виборчу комісію". Після деокупації її затримали та засудили на 5 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок, який опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Жительку села Новоолександрівка Херсонської області співпрацювала з окупантами та допомагала проводити незаконний "референдум" в регіоні. Вона займалась агітацією у селах Новоолександрівка, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка Бериславського району.

Також вона займалась пошуком та залученням транспортних засобів і водіїв для "дільничної виборчої комісії". Жінка залучила до цього процесу місцевих мешканок, які займались подворовим обходом.

Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором, а суд затвердив цю угоду, призначивши узгоджене покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із забороною на 10 років обіймати деякі посади в органах державної влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом.

Нагадаємо, що жителька Бериславського району допомагала росіянам провести "референдум" у Херсонській області. Після деокупації частини регіону її затримали та засудили на 5 років.

Правоохоронці затримали трьох осіб у Херсонській області, оскільки під час окупації частини регіону вони допомагали проводити "референдум". Колаборанти погрожували розстрілом особам, які відмовлялись поставити потрібну "відмітку в бюлетенях".

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