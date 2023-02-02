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За проведение "референдума" в Херсонской области еще одну женщину осудили на пять лет

Фото: За проведение "референдума" в Херсонской области еще одну женщину осудили на пять лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В ходе оккупации части территорий Херсонской области женщина начала сотрудничать с представителями РФ и возглавила "участковую избирательную комиссию". После деоккупации ее задержали и приговорили к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Жительница села Новоалександровка Херсонской области сотрудничала с оккупантами и помогала проводить незаконный "референдум" в регионе. Она занималась агитацией в селах Новоалександровка, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка Бериславского района.

Также она занималась поиском и привлечением транспортных средств и водителей для "участковой избирательной комиссии". Женщина привлекла в этот процесс местных жительниц, которые занимались подворовым обходом.

Обвиняемая заключила соглашение о признании виновности с прокурором, а суд утвердил это соглашение, назначив согласованное наказание в виде 5 лет лишения свободы с запретом на 10 лет занимать некоторые должности в органах государственной власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом.

Напомним, что жительница Бериславского района помогала россиянам провести "референдум" в Херсонской области. После деоккупации часть региона ее задержали и осудили на 5 лет.

Правоохранители задержали трех человек в Херсонской области, поскольку во время оккупации части региона они помогали проводить "референдум". Коллаборанты угрожали расстрелом лицам, которые отказывались поставить нужную "отметку в бюллетенях".

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