С проведением пробного ВНО возникли технические проблемы

В МОН призывают всех абитуриентов не волноваться
Из-за большой нагрузки сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования стали работать медленнее. В Министерстве образования и науки подчеркнули, что тестовое испытание-онлайн можно пройти до 18:00 19 июня.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, в МОН призывают всех абитуриентов не волноваться. Кроме того, там отмечают, что скачать тестовую тетрадь, бланк ответов с украинского языка и литературы и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня.
В настоящее время Украинский центр оценивания качества образования работает над тем, чтобы устранить технические проблемы.
В случае проблемы во время сдачи пробного ВНО МОН советует обращаться в региональные центры оценивания качества образования:
Регионы обслуживания: Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области
(0432) 65-65-35
vintest@vn.testportal.gov.ua
Регионы обслуживания: Днепропетровская, Запорожская области
(056) 790-24-99
rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua
Регионы обслуживания: Донецкая, Луганская области
(06264) 2-02-58
info@dn.testportal.gov.ua
Регионы обслуживания: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская области
(0342) 75-09-75
if@if.testportal.gov.ua
Регионы обслуживания: м. Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области
(044) 227-02-92
krczno@kv.testportal.gov.ua
Регионы обслуживания: Львовская, Ровенская, Волынская области
(032) 231-49-83
lvivtest@lv.testportal.gov.ua
Регионы обслуживания: Одесская, Кировоградская области
(048) 784-69-95
rc.odesa@od.testportal.gov.ua
Регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области
(057) 705-07-37
office@zno-kharkiv.org.ua
Регионы обслуживания: Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, город Севастополь
(0552) 46-00-55
rc.kherson@kr.testportal.gov.ua
Напомним, участникам пробного Внешнего независимого оценивания (ВНО) вернут деньги.
Также ранее сообщалось, что пробное ВНО можно пройти двумя способами: полностью онлайн, а также получив тетрадь и бланки в бумажном виде в соответствующем пункте тестирования.
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Автор: Андрей Козловский