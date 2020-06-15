С проведением пробного ВНО возникли технические проблемы

Фото: с проведением пробного ЗНО возникли технические проблемы (freepik)

В МОН призывают всех абитуриентов не волноваться

Из-за большой нагрузки сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования стали работать медленнее. В Министерстве образования и науки подчеркнули, что тестовое испытание-онлайн можно пройти до 18:00 19 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в МОН призывают всех абитуриентов не волноваться. Кроме того, там отмечают, что скачать тестовую тетрадь, бланк ответов с украинского языка и литературы и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня.

В настоящее время Украинский центр оценивания качества образования работает над тем, чтобы устранить технические проблемы.

В случае проблемы во время сдачи пробного ВНО МОН советует обращаться в региональные центры оценивания качества образования:

Винницкий

Регионы обслуживания: Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области

(0432) 65-65-35

vintest@vn.testportal.gov.ua

Днепропетровский

Регионы обслуживания: Днепропетровская, Запорожская области

(056) 790-24-99

rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua

Донецкий

Регионы обслуживания: Донецкая, Луганская области

(06264) 2-02-58

info@dn.testportal.gov.ua

Ивано-Франковский

Регионы обслуживания: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская области

(0342) 75-09-75

if@if.testportal.gov.ua

Киевская

Регионы обслуживания: м. Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области

(044) 227-02-92

krczno@kv.testportal.gov.ua

Львовский

Регионы обслуживания: Львовская, Ровенская, Волынская области

(032) 231-49-83

lvivtest@lv.testportal.gov.ua

Одесский

Регионы обслуживания: Одесская, Кировоградская области

(048) 784-69-95

rc.odesa@od.testportal.gov.ua

Харьковский

Регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области

(057) 705-07-37

office@zno-kharkiv.org.ua

Херсонский

Регионы обслуживания: Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, город Севастополь

(0552) 46-00-55

rc.kherson@kr.testportal.gov.ua

Напомним, участникам пробного Внешнего независимого оценивания (ВНО) вернут деньги.

Также ранее сообщалось, что пробное ВНО можно пройти двумя способами: полностью онлайн, а также получив тетрадь и бланки в бумажном виде в соответствующем пункте тестирования.

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Автор: Андрей Козловский