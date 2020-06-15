ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

С проведением пробного ВНО возникли технические проблемы

Новости » Общество     15.06.2020 - 13:36
С проведением пробного ВНО возникли технические проблемы
Фото: с проведением пробного ЗНО возникли технические проблемы (freepik)

В МОН призывают всех абитуриентов не волноваться

Из-за большой нагрузки сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования стали работать медленнее. В Министерстве образования и науки подчеркнули, что тестовое испытание-онлайн можно пройти до 18:00 19 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в МОН призывают всех абитуриентов не волноваться. Кроме того, там отмечают, что скачать тестовую тетрадь, бланк ответов с украинского языка и литературы и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня.

В настоящее время Украинский центр оценивания качества образования работает над тем, чтобы устранить технические проблемы.

В случае проблемы во время сдачи пробного ВНО МОН советует обращаться в региональные центры оценивания качества образования:

  • Винницкий

Регионы обслуживания: Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области

(0432) 65-65-35

vintest@vn.testportal.gov.ua

  • Днепропетровский

Регионы обслуживания: Днепропетровская, Запорожская области

(056) 790-24-99

rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua

  • Донецкий

Регионы обслуживания: Донецкая, Луганская области

(06264) 2-02-58

info@dn.testportal.gov.ua

  • Ивано-Франковский

Регионы обслуживания: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская области

(0342) 75-09-75

if@if.testportal.gov.ua

  • Киевская

Регионы обслуживания: м. Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области

(044) 227-02-92

krczno@kv.testportal.gov.ua

  • Львовский

Регионы обслуживания: Львовская, Ровенская, Волынская области

(032) 231-49-83

lvivtest@lv.testportal.gov.ua

  • Одесский

Регионы обслуживания: Одесская, Кировоградская области

(048) 784-69-95

rc.odesa@od.testportal.gov.ua

  • Харьковский

Регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области

(057) 705-07-37

office@zno-kharkiv.org.ua

  • Херсонский

Регионы обслуживания: Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, город Севастополь

(0552) 46-00-55

rc.kherson@kr.testportal.gov.ua

Напомним, участникам пробного Внешнего независимого оценивания (ВНО) вернут деньги.

Также ранее сообщалось, что пробное ВНО можно пройти двумя способами: полностью онлайн, а также получив тетрадь и бланки в бумажном виде в соответствующем пункте тестирования.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ВНОсбойсбой в работе
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь