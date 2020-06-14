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Участникам пробного ВНО вернут деньги

Новости » Общество     14.06.2020 - 15:46
Участникам пробного ВНО вернут деньги
Фото: приглашение на ВНО (УНИАН)

Из-за отмены пробного ВНО в учебных заведениях вернут от 138 до 150 гривен

Участникам пробного Внешнего независимого оценивания (ВНО) вернут деньги. Профильные ведомства готовят порядок возврата средств.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки.

Сообщается, что по поручению президента Владимира Зеленского участникам пробного ВНО 15 и 17 июня вернут деньги из-за невозможности проведения тестирования в школах. В связи со сменой формата Минобразования и Минфин готовят порядок возврата средств.

Отметим, пробное ВНО является добровольной и платной услугой, стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

"Подробная информация о возврате средств участникам пробного ВНО будет размещена на сайтах МОН и Украинского центра оценивания качества образования после официального согласования", - говорится в сообщении.

Таким образом, пробное ВНО в форме онлайн-тестирования будет бесплатным. Как отметил министр финансов Сергей Марченко, всего зарегистрировались более 362 тысяч участников. В полном объеме им вернут почти 53 млн гривен.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине пробное ВНО отменили в школах, тестирование можно будет пройти, не выходя из дома.

Сегодня стало известно, что пробное ВНО можно будет пройти двумя способами: полностью онлайн, а также получив тетрадь и бланки в бумажном виде в соответствующем пункте тестирования.

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Автор: РБК-Украина

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