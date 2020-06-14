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Пробное ВНО можно будет пройти двумя способами

Новости » Общество     14.06.2020 - 11:12
Пробное ВНО можно будет пройти двумя способами
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Тетрадь с заданиями можно получить в школе, в которой должно было пройти ВНО

Пробное Внешнее независимое тестирование (ВНО) можно будет пройти двумя способами. Помимо выполнения заданий онлайн, есть возможность получить бумажные тетрадь и бланки и заполнить их дома.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на сегодня Министерство образования и науки приняло решение провести пробное ВНО дистанционно. Первый способ предполагает тестирование через личный кабинет на сайте центра оценивания качества образования, не выходя из дома.

"Если нет возможности сделать это через личный кабинет, то ребенок должен прийти в учреждение образования, где должно было пройти пробное ВНО. Там его встретит инспектор, который передаст тетрадь с формой и со всеми заданиями. Сделает эти задания дома, и потом уже пришлет это на проверку", - отметил Степанов.

Он также добавил, что решение было принято в связи с большим количеством детей, которые зарегистрировались на пробное ВНО.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров ужесточил карантин и запретил посещать пункты проведения ВНО, в связи с чем изменились правила пробного тестирования.

Кроме того, эпидемическая ситуация в Украине пока позволяет провести ВНО по запланированному графику, но в случае ухудшения ситуации могут перенести основную сессию.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ВНОтестированиеКоронавирус
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