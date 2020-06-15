Фото: з проведенням пробного ЗНО виникли технічні проблеми (freepik)

В МОН закликають всіх абітурієнтів не хвилюватися

Через велике навантаження сайти Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти стали працювати повільніше. В Міністерстві освіти і науки наголосили, що тестове випробування-онлайн можна пройти до 18:00 19 червня.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, в МОН закликають всіх абітурієнтів не хвилюватися. Крім того, там зазначають, що завантажити тестовий зошит, бланк відповідей з української мови і літератури та занести свої відповіді до сервісу визначення результатів учасники можуть до 18:00 19 червня.

Наразі Український центр оцінювання якості освіти працює над тим щоб усунути технічні проблеми.

У разі проблеми під час складання пробного ЗНО МОН радить звертатись до регіональних центрів оцінювання якості освіти:

Вінницький

Регіони обслуговування: Вінницька, Житомирська, Хмельницька області

(0432) 65-65-35

vintest@vn.testportal.gov.ua

Дніпропетровський

Регіони обслуговування: Дніпропетровська, Запорізька області

(056) 790-24-99

rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua

Донецький

Регіони обслуговування: Донецька, Луганська області

(06264) 2-02-58

info@dn.testportal.gov.ua

Івано-Франківський

Регіони обслуговування: Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська області

(0342) 75-09-75

if@if.testportal.gov.ua

Київський

Регіони обслуговування: м. Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області

(044) 227-02-92

krczno@kv.testportal.gov.ua

Львівський

Регіони обслуговування: Львівська, Рівненська, Волинська області

(032) 231-49-83

lvivtest@lv.testportal.gov.ua

Одеський

Регіони обслуговування: Одеська, Кіровоградська області

(048) 784-69-95

rc.odesa@od.testportal.gov.ua

Харківський

Регіони обслуговування: Харківська, Полтавська, Сумська області

(057) 705-07-37

office@zno-kharkiv.org.ua

Херсонський

Регіони обслуговування: Херсонська, Миколаївська області, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь

(0552) 46-00-55

rc.kherson@kr.testportal.gov.ua

Нагадаємо, учасникам пробного Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) повернуть гроші.

Також раніше повідомлялось, що пробне ЗНО можна пройти двома способами: повністю онлайн, а також отримавши зошит і бланки в паперовому вигляді у відповідному пункті тестування.

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Автор: Андрій Козловський