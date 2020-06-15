З проведенням пробного ЗНО виникли технічні проблеми

В МОН закликають всіх абітурієнтів не хвилюватися
Через велике навантаження сайти Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти стали працювати повільніше. В Міністерстві освіти і науки наголосили, що тестове випробування-онлайн можна пройти до 18:00 19 червня.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Як повідомляється, в МОН закликають всіх абітурієнтів не хвилюватися. Крім того, там зазначають, що завантажити тестовий зошит, бланк відповідей з української мови і літератури та занести свої відповіді до сервісу визначення результатів учасники можуть до 18:00 19 червня.
Наразі Український центр оцінювання якості освіти працює над тим щоб усунути технічні проблеми.
У разі проблеми під час складання пробного ЗНО МОН радить звертатись до регіональних центрів оцінювання якості освіти:
Регіони обслуговування: Вінницька, Житомирська, Хмельницька області
(0432) 65-65-35
vintest@vn.testportal.gov.ua
Регіони обслуговування: Дніпропетровська, Запорізька області
(056) 790-24-99
rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua
Регіони обслуговування: Донецька, Луганська області
(06264) 2-02-58
info@dn.testportal.gov.ua
Регіони обслуговування: Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська області
(0342) 75-09-75
if@if.testportal.gov.ua
Регіони обслуговування: м. Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області
(044) 227-02-92
krczno@kv.testportal.gov.ua
Регіони обслуговування: Львівська, Рівненська, Волинська області
(032) 231-49-83
lvivtest@lv.testportal.gov.ua
Регіони обслуговування: Одеська, Кіровоградська області
(048) 784-69-95
rc.odesa@od.testportal.gov.ua
Регіони обслуговування: Харківська, Полтавська, Сумська області
(057) 705-07-37
office@zno-kharkiv.org.ua
Регіони обслуговування: Херсонська, Миколаївська області, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь
(0552) 46-00-55
rc.kherson@kr.testportal.gov.ua
Нагадаємо, учасникам пробного Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) повернуть гроші.
Також раніше повідомлялось, що пробне ЗНО можна пройти двома способами: повністю онлайн, а також отримавши зошит і бланки в паперовому вигляді у відповідному пункті тестування.
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Автор: Андрій Козловський