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Проведение "референдума" в Запорожской области на грани краха: в Мелитополь завезли массовку

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Автор: Елизавета Драбкина

Менее 10% мелитопольцев поддерживают Россию, поэтому оккупанты завезли в город 700 человек массовки с других временно оккупированных территорий Запорожской области, чтобы снять пропагандистский ролик для российских СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, россияне понимают, что их планы на проведение "референдума" на грани краха - даже под дулами автоматов страну-агрессора поддерживают не более 10% мелитопольцев.

"Чтобы хоть как-то выслужиться перед кремлевским "старшим братом" коллаборанты решили снять очередную пропагандистскую картинку для росСМИ. Завезли в Мелитополь массовку из других временно оккупированных территорий Запорожской области - 700 людей, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения - и провели "форум" в городском Дворце культуры", - написал он.

Федоров отметил, что руководил этим "форумом" гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий, который в свое время на местных выборах набрал менее 10%.

"Сначала он сам придумал себе должность, теперь сам "вершит судьбу" временно оккупированных территорий, подписывая непонятные "приказы" об отчаянном желание присоединиться к РФ. Какие планы появятся в голове этого психически больного местного царька-приспешника кремля завтра трудно догадаться", - добавил Федоров.

Напомним, ранее Балицкий подписал распоряжение "О проведении так называемого "референдума" о "воссоединении региона с Россией".

Кроме того, Федоров сообщал о возможной депортацию за отказ участия в так называемом референдуме.

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Мелитополь