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В Мелитополе оккупанты угрожают депортацией за отказ от участия в "референдуме", - мэр

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Украина, Воскресенье 24 июля 2022 17:15
В Мелитополе оккупанты угрожают депортацией за отказ от участия в "референдуме", - мэр Фото: Иван Федоров, мэр Мелитополя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне планируют депортировать мелитопольцев в случае, если они откажутся участвовать в псевдореферендуме о присоединении к РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Мы четко понимаем, что после последних недель, когда они делают тотальный обход микрорайонов многоэтажного сектора, частных домов для выявления жителей, угроза их следующая: кто не придет на "референдум", те будут вывезены за территорию Запорожской области", - заявил Федоров.

При этом он добавил, что соответствующий указ гауляйтера города еще не утвержден, но уже проводится подготовка к внедрению новых норм.

"Если они введут в действие этот приказ, то им придется вывезти всех жителей, все население Мелитополя", - отметил мэр.

Напомним, ранее Федоров назвал последствия помощи оккупантам в подготовке псевдореферендума.

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