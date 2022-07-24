В Мелитополе оккупанты угрожают депортацией за отказ от участия в "референдуме", - мэр

Россияне планируют депортировать мелитопольцев в случае, если они откажутся участвовать в псевдореферендуме о присоединении к РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

"Мы четко понимаем, что после последних недель, когда они делают тотальный обход микрорайонов многоэтажного сектора, частных домов для выявления жителей, угроза их следующая: кто не придет на "референдум", те будут вывезены за территорию Запорожской области", - заявил Федоров.

При этом он добавил, что соответствующий указ гауляйтера города еще не утвержден, но уже проводится подготовка к внедрению новых норм.

"Если они введут в действие этот приказ, то им придется вывезти всех жителей, все население Мелитополя", - отметил мэр.