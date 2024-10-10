Провайдери в Бразилії почали відновлювати доступ до X

Нагадаємо, наприкінці серпня Верховний суд Бразилії ухвалив негайно призупинити роботу Х (Twitter) на території держави. Також у країні запровадили штрафи за використання соцмережі через VPN. Суддя Олександр де Мораєс ухвалив рішення після того, як закінчився встановлений ним термін (24 години) для Х на призначення офіційного представника в країні.

Компанія, що належить мільярдеру Ілону Маску, призначила юридичного представника у країні.

Щоб продовжити роботу, були сплачені штрафи, але Верховний суд стверджує, що компанія заплатила їх не тому банку.

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