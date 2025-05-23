Провальний запуск нового есмінця в КНДР: експерти назвали причину інциденту

У Північній Кореї почали масштабне розслідування інциденту, що стався 21 травня під час запуску військового корабля в Чхончжинській суднобудівній верфі.

Внаслідок детального підводного та внутрішнього огляду есмінця встановлено, що, на відміну від початкового оголошення, руйнування днища корабля не зафіксовано. Правий борт судна був подряпаний, а через структурні канали кормової частини втік невеликий об'єм морської води.

Слідчій групі наказано встановити причини інциденту та осіб, відповідальних за нього. У звіті не згадується про жертви чи постраждалих унаслідок події.

За підрахунками фахівців, на викачування морської води із затопленого відсіку та балансування корабля за рахунок відхилення носа, знадобляться 2-3 дні, а на відновлення борту - близько 10 днів.

"Серйозне ставлення до інциденту є частиною зусиль із боротьби проти "легковажності" та "безвідповідальності". Керівника верфі в Чхонджіні Хон Кіль Хо у четвер було викликано до правоохоронних органів, які розпочали затримання та слідчі дії стосовно осіб, відповідальних за аварію", - зазначило північнокорейське держагентство KCNA.

Експерти назвали причину інциденту

У середу, 21 травня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском есмінця водотоннажністю 5000 тонн на верфі в місті Чхонджін на північному сході країни. За даними державних ЗМІ, він назвав інцидент "злочинним актом", якому не може бути прощення.

Військові аналітики зазначають, що інцидент, найімовірніше, стався на очах у великого натовпу, що ще більше посилило публічне приниження для Кіма.

У четвер військові країни повідомили, що судно лежить на боці у воді.

"Корма судна виявилася вивернутою у бік гавані через те, що колісні елементи під рамною конструкцією зісковзнули у воду, тоді як ніс залишився на стапелі," - повідомив американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), використовуючи супутникові знімки за четвер.

У відомстві додали, що верф у Чхонджіні переважно займалася виробництвом вантажних і рибальських суден та "безумовно не має достатнього досвіду" в запуску великих військових кораблів, таких як новий есмінець.