Провальный запуск нового эсминца в КНДР: эксперты назвали причину инцидента

В Северной Корее начали масштабное расследование инцидента, произошедшего 21 мая во время запуска военного корабля в Чхончжинской судостроительной верфи.

В результате детального подводного и внутреннего осмотра эсминца установлено, что, в отличие от первоначального объявления, разрушение днища корабля не зафиксировано. Правый борт судна был поцарапан, а через структурные каналы кормовой части утек небольшой объем морской воды.

Следственной группе предписано установить причины инцидента и лиц, ответственных за него. В отчете не упоминается о жертвах или пострадавших в результате происшествия.

По подсчетам специалистов, на выкачку морской воды из затопленного отсека и балансировку корабля за счет отклонения носа, понадобятся 2-3 дня, а на восстановление борта - около 10 дней.

"Серьезное отношение к инциденту является частью усилий по борьбе против "легкомыслия" и "безответственности". Руководитель верфи в Чхонджине Хон Киль Хо в четверг был вызван в правоохранительные органы, которые начали задержание и следственные действия в отношении лиц, ответственных за аварию", - отметило северокорейское госагентство KCNA.

Эксперты назвали причину инцидента

В среду, 21 мая, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском эсминца водоизмещением 5000 тонн на верфи в городе Чхонджин на северо-востоке страны. По данным государственных СМИ, он назвал инцидент "преступным актом", которому не может быть прощения.

Военные аналитики отмечают, что инцидент, скорее всего, произошел на глазах у большой толпы, что еще больше усилило публичное унижение для Кима.

В четверг военные страны сообщили, что судно лежит на боку в воде.

"Корма судна оказалась вывернутой в сторону гавани из-за того, что колесные элементы под рамной конструкцией соскользнули в воду, тогда как нос остался на стапеле," - сообщил американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS), ссылаясь на спутниковые снимки за четверг.

В ведомстве добавили, что верфь в Чхонджине преимущественно занималась производством грузовых и рыболовных судов и "безусловно не имеет достаточного опыта" в запуске крупных военных кораблей, таких как новый эсминец.