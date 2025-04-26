У стилі Кім Чен Ина: КНДР представила новий есмінець із "найпотужнішою зброєю"

У суботу Північна Корея спустила на воду новий "багатоцільовий есмінець". У церемонії взяв участь лідер КНДР Кім Чен Ин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, держЗМІ з посиланням на секретаря правлячої Трудової партії Чо Чон Рена написали, що військовий корабель вагою 5 тисяч тонн було оснащено "найпотужнішою зброєю", його побудували "протягом 400 з гаком днів із використанням наших власних сил і технологій".

Кім у своїй промові на церемонії заявив, що військовий корабель передадуть ВМС і він стане до ладу на початку 2026 року. Також він пригрозив США.

"Якщо США продовжать відновлювати свою політику протестів із застосуванням військової сили, у нас не залишиться іншого вибору, окрім як поновити її у здійсненні стратегічного стримування", - заявив Кім Чен Ин.

Фото: новий есменець, який КНДР спустила на воду (KCNA)

Віце-адмірал Пак Кван Соп заявив, що спуск корабля на воду, який відбувся в п'ятницю на військовій суднобудівній верфі в Нампхо, ознаменував нову еру "будівництва флоту в стилі Великого Кім Чен Ина".

ЗМІ пишуть, що представлене судно було віднесено до класу "Чхве Хен", названого на честь антияпонського революційно борця Чхве Хена.

Кім також заявив, що потужні можливості попереджувального нападу є найбільш "переконливим засобом стримування війни", і що масштаби таких атак не мають обмежень.

"Зараз ситуація з безпекою в нашій країні дуже серйозна, - сказав він, пообіцявши побудувати флот для операцій у відкритому морі.