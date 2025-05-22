Ганьба на очах у Кім Чен Ина: у КНДР пошкодили під час спуску новий бойовий есмінець
У середу в Північній Кореї стався "серйозний нещасний випадок". Під час церемонії спуску на воду нового есмінця, яку курирував лідер країни Кім Чен Ин, судно випадково пошкодили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Інцидент стався через "недосвідчене командування та оперативну недбалість". Унаслідок того, що сталося, деякі ділянки кіля військового корабля були зруйновані, а носова частина не змогла покинути судноплавний стапель.
Кім поклявся розібратися з винними в "безвідповідальних" помилках" на пленумі Центрального комітету партії, який відбудеться в червні. Також він наказав завершити ремонт корабля до наступного місяця.
Зазначимо, що минулого місяця Кім представив новий есмінець водотоннажністю 5 тисяч тонн. Він заявив, що це значний крок уперед на шляху до його мети з розширення оперативного діапазону і можливого попереджувального удару його збройних сил ядерною зброєю.
Глава КНДР сказав, що нарощування озброєнь стало відповіддю на ймовірні загрози з боку США та їхніх союзників в Азії, які розширюють спільні військові навчання на тлі зростаючої напруженості навколо ядерної програми Північної Кореї. Він додав, що придбання атомного підводного човна стане його наступним великим кроком у зміцненні його флоту.
Говорячи про корабель додамо, що 26 квітня в Північній Кореї спустили на воду "багатоцільовий есмінець". Reuters писало, що військовий корабель був оснащений "найпотужнішою зброєю" і побудований "протягом 400 з гаком днів з використанням" власних сил і технологій КНДР.
Кім тоді у своїй промові на церемонії заявив, що військовий корабель передадуть ВМС і він стане до ладу на початку 2026 року.
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