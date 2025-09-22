Провальная репетиция. Украина в большинстве проиграла спарринг перед стартом на юношеском ЧМ
Юношеская сборная Украины U-20 провела последний спарринг перед чемпионатом мира, который 27 сентября стартует в Чили. "Сине-желтые" сыграли против сверстников из Австралии, которые также будут выступать на мундиале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Ассоциации футбола.
Товарищеский матч
Украина U-20 - Австралия U-20 - 2:3
Голы Украины: Дигтярь, 61, Кревсун, 72
Как прошла игра
Спарринг получился результативным. В первом тайме австралийцы забили дважды - на 18-й и 36-й минутах.
Украинцы отыгрались после перерыва: Кирилл Дигтярь из "Металлиста" сократил отставание, а Даниил Кревсун из немецкой "Боруссии" Д сравнял счет. Последний гол "сине-желтые" забили, играя в большинстве - на 70-й минуте судья удалил голкипера австралийцев.
Подопечные Дмитрия Михайленко бросились вперед добывать победу, но сами умудрились пропустить решающий мяч на 90+2 минуте.
Когда и с кем Украина сыграет на ЧМ
Это был последний спарринг сборной Украины перед официальным стартом на чемпионате мира. Там в групповом раунде "сине-желтые" сыграют в квартете B с Южной Кореей, Парагваем и Панамой.
Расписание матчей сборной Украины
- 27 сентября, 23:00. Украина - Южная Корея
- 30 сентября, 23:00. Украина - Панама
- 3 октября, 23:00. Украина - Парагвай
Всего участие в форуме примут 24 команды. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, которые займут третье место, выйдут в 1/8 финала.
Клубы заблокировали лидеров
Наша команда будет выступать на мундиале не в оптимальном составе. Участие некоторых футболистов заблокировали их клубы.
В частности немецкий "Нюрнберг" не отпустил форварда Артема Степанова, итальянский "Эмполи" - нападающего Богдана Попова, а венгерская "Кишварда" - голкипера Илью Поповича.
Их примеру последовали и украинские клубы. Так львовские "Карпаты" не отпустили голкипера Назара Домчака, луганская "Заря" - полузащитников Романа Саленко и Андрея Маткевича и нападающего Игоря Горбача, а киевское "Динамо" - центрбека Тараса Михавко.
В окончательную заявку попал 21 футболист из 18-ти клубов. 9 из них - легионеры.
