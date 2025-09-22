ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Провальная репетиция. Украина в большинстве проиграла спарринг перед стартом на юношеском ЧМ

Понедельник 22 сентября 2025 11:35
UA EN RU
Провальная репетиция. Украина в большинстве проиграла спарринг перед стартом на юношеском ЧМ Фото: Юношеская сборная Украины U-20 (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Юношеская сборная Украины U-20 провела последний спарринг перед чемпионатом мира, который 27 сентября стартует в Чили. "Сине-желтые" сыграли против сверстников из Австралии, которые также будут выступать на мундиале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Ассоциации футбола.

Товарищеский матч

Украина U-20 - Австралия U-20 - 2:3

Голы Украины: Дигтярь, 61, Кревсун, 72

Как прошла игра

Спарринг получился результативным. В первом тайме австралийцы забили дважды - на 18-й и 36-й минутах.

Украинцы отыгрались после перерыва: Кирилл Дигтярь из "Металлиста" сократил отставание, а Даниил Кревсун из немецкой "Боруссии" Д сравнял счет. Последний гол "сине-желтые" забили, играя в большинстве - на 70-й минуте судья удалил голкипера австралийцев.

Подопечные Дмитрия Михайленко бросились вперед добывать победу, но сами умудрились пропустить решающий мяч на 90+2 минуте.

Когда и с кем Украина сыграет на ЧМ

Это был последний спарринг сборной Украины перед официальным стартом на чемпионате мира. Там в групповом раунде "сине-желтые" сыграют в квартете B с Южной Кореей, Парагваем и Панамой.

Расписание матчей сборной Украины

  • 27 сентября, 23:00. Украина - Южная Корея
  • 30 сентября, 23:00. Украина - Панама
  • 3 октября, 23:00. Украина - Парагвай

Всего участие в форуме примут 24 команды. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, которые займут третье место, выйдут в 1/8 финала.

Клубы заблокировали лидеров

Наша команда будет выступать на мундиале не в оптимальном составе. Участие некоторых футболистов заблокировали их клубы.

В частности немецкий "Нюрнберг" не отпустил форварда Артема Степанова, итальянский "Эмполи" - нападающего Богдана Попова, а венгерская "Кишварда" - голкипера Илью Поповича.

Их примеру последовали и украинские клубы. Так львовские "Карпаты" не отпустили голкипера Назара Домчака, луганская "Заря" - полузащитников Романа Саленко и Андрея Маткевича и нападающего Игоря Горбача, а киевское "Динамо" - центрбека Тараса Михавко.

В окончательную заявку попал 21 футболист из 18-ти клубов. 9 из них - легионеры.

Ранее сообщили, что сборная Украины скатилась в обновленном рейтинге ФИФА.

Также читайте, как фанаты атаковали Реброва после ничьей с Азербайджаном.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира
Новости
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"