Провал ультраправих? Екзитполи дають несподіваний результат виборів у Нідерландах

Згідно з результатами екзит-полу, партія D66 лідирує з невеликим відривом, маючи 27 місць у парламенті.

Фото: результати екзитполу (nos.nl)

При цьому ультраправа партія PVV, яка є фаворитом, відстає з 25 місцями.

Трійку лідерів замикає ліберально-консервативна VVD, вона має 23 місця.

NOS звертає увагу, що похибка голосування може становити до двох місць, тому поки що зарано робити висновки щодо можливої перемоги лібералів.

Видання додало, що виборчі дільниці закрилися о 21:00, уже розпочався підрахунок голосів.

Результати екзит-полу засновані на опитуванні, яке компанія Ipsos I&O провела на замовлення NOS і RTL на 65 виборчих дільницях по всій території країни.