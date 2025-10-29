Провал ультраправых? Экзитполы дают неожиданный результат выборов в Нидерландах

Согласно результатам экзитпола, партия D66 лидирует с небольшим отрывом, имея 27 мест в парламенте.

При этом ультраправая партия PVV, которая является фаворитом, отстает с 25 местами.

Тройку лидеров замыкает либерально-консервативная VVD, она имеет 23 места.

NOS обращает внимание, что погрешность голосования может составлять до двух мест, поэтому пока рано делать выводы о возможной победе либералов.

Издание добавило, что избирательные участки закрылись в 21:00, уже начался подсчет голосов.

Результаты экзитпола основаны на опросе, который компания Ipsos I&O провела по заказу NOS и RTL на 65 избирательных участках по всей территории страны.