Провал ультраправых? Экзитполы дают неожиданный результат выборов в Нидерландах

В Нидерландах сегодня, 29 октября, состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в лидерах неожиданно оказалась либеральная партия D66.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса международной исследовательской компании Ipsos, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Согласно результатам экзитпола, партия D66 лидирует с небольшим отрывом, имея 27 мест в парламенте.
При этом ультраправая партия PVV, которая является фаворитом, отстает с 25 местами.
Тройку лидеров замыкает либерально-консервативная VVD, она имеет 23 места.
NOS обращает внимание, что погрешность голосования может составлять до двух мест, поэтому пока рано делать выводы о возможной победе либералов.
Издание добавило, что избирательные участки закрылись в 21:00, уже начался подсчет голосов.
Результаты экзитпола основаны на опросе, который компания Ipsos I&O провела по заказу NOS и RTL на 65 избирательных участках по всей территории страны.
Напомним, парламентские выборы в Нидерландах, которые прошли сегодня, 29 октября, являются внеочередными.
Необходимость выборов возникла после того, как лидер ультраправой партии PVV Герт Вилдерс решил вывести свою политическую силу из действующей коалиции
Перед внеочередными выборами партия PVV считалась уверенным фаворитом среди всех предвыборных опросов, демонстрируя высокие показатели поддержки избирателей. Согласно последним прогнозам, политическая сила Герта Вилдерса могла получить 31 место в новом составе парламента из 150 мест.
Партия поддерживает полное прекращение предоставления убежища в стране и возвращение в Украину мужчин-беженцев.
Детальнее о выборах в Нидерландах и как они могут повлиять на Украину - в материале РБК-Украина.