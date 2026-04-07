Провал тестів складаного iPhone: Apple відкладає запуск революційної новинки

У чому полягає проблема

За даними джерел, знайомих із ситуацією, під час ранньої фази тестового виробництва виникло значно більше проблем, ніж прогнозували розробники. Наразі інженерам Apple потрібен додатковий час для внесення коригувань у конструкцію пристрою.

У гіршому випадку інженерні недоліки можуть відтермінувати перші поставки гнучких смартфонів на кілька місяців. Основні труднощі пов'язані з надійністю екрана та механізмом складання, які мають відповідати високим стандартам бренду.

Яким буде перший складаний iPhone

Попри технічні затримки, інсайдери "зливають" ймовірні характеристики майбутньої новинки, яка має стати частиною лінійки iPhone 18 Pro. Ймовірно, смартфон отримає формат "книжки" з титановою та алюмінієвою рамою.

У закритому положенні користувачам буде доступний зовнішній 5,5-дюймовий екран, а при розкритті гаджет перетворюватиметься на повноцінний планшет із гнучким дисплеєм на 7,8 дюйма та співвідношенням сторін 4:3.

Також інсайдери прогнозують, що розробники встановлять найпотужніший чип A20 та 12 ГБ оперативної пам'яті, а це забезпечить стабільну роботу складного інтерфейсу.

Цікаво, що Apple може відмовитися від Face ID на користь датчика Touch ID. Очікується, що технологічну розкіш доведеться заплатити рекордну суму - вартість гнучкого iPhone стартуватиме від 2 000 доларів.

Коли очікувати на новинку

Попри затримки, Apple продовжує роботу над лінійкою 2026 року. Попередньо заплановано, що технологічний гігант зосередиться на трьох основних напрямках:

випуск першого в історії складаного iPhone;

реліз двох флагманських моделей із класичним дизайном;

суттєве оновлення камер та збільшення дисплеїв.

Представники Apple наразі офіційно не прокоментували інформацію про збої у розробці.