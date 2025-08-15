Провал саміту на Алясці може обернутися санкціями проти "Роснефті" та "Лукойлу", - ЗМІ

Провал саміту на Алясці може обернутися для російського диктатора Володимира Путіна неприємними наслідками. Зокрема, США вивчають можливість ввести санкції проти "Роснефті" та "Лукойлу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Санкції можуть ввести в рамках заходів, спрямованих на те, щоб змусити Путіна погодитися на перемир'я з Україною. За даними джерел, потенційні обмеження мають на меті підірвати нафтові доходи Росії, але санкції введуть тільки у випадку, якщо саміт на Алясці завершиться провалом.

Трамп, сказали джерела, сподівається, що такий крок буде короткочасним, оскільки санкції можуть негативно вплинути на ціни на нафту у світі.

Окрім санкцій проти "Роснефті" та "Лукойлу", США розглядають варіанти додаткових обмежень на російський "тіньовий флот" зі старих танкерів, а також продовження політики додаткових мит на покупців російських енергоресурсів. В цьому випадку під "тарифний молоток" може потрапити Китай.

Джерела також заявили, що санкції можуть впроваджуватися поступово, а не моментально, або одночасно.