Провал саммита на Аляске может обернуться санкциями против "Роснефти" и "Лукойла", - СМИ

США, Пятница 15 августа 2025 23:17
Провал саммита на Аляске может обернуться санкциями против "Роснефти" и "Лукойла", - СМИ Фото: российский нефтяной гигант "Роснефть" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Провал саммита на Аляске может обернуться для российского диктатора Владимира Путина неприятными последствиями. В частности, США изучают возможность ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Санкции могут ввести в рамках мер, направленных на то, чтобы заставить Путина согласиться на перемирие с Украиной. По данным источников, потенциальные ограничения имеют целью подорвать нефтяные доходы России, но санкции введут только в случае, если саммит на Аляске завершится провалом.

Трамп, сказали источники, надеется, что такой шаг будет кратковременным, поскольку санкции могут негативно повлиять на цены на нефть в мире.

Кроме санкций против "Роснефти" и "Лукойла", США рассматривают варианты дополнительных ограничений на российский "теневой флот" из старых танкеров, а также продолжение политики дополнительных пошлин на покупателей российских энергоресурсов. В этом случае под "тарифный молоток" может попасть Китай.

Источники также заявили, что санкции могут внедряться постепенно, а не моментально, или одновременно.

"Государственная компания "Роснефть", которую возглавляет близкий союзник Путина Игорь Сечин, и частная компания "Лукойл" являются двумя крупнейшими российскими производителями нефти, на которые в первой половине этого года приходится почти половина общего объема экспорта сырой нефти страны, или около 2,2 миллиона баррелей в день", - объясняет издание.

Отметим, что кроме санкций, в окружении Трампа непублично обсуждают возможность предоставить своего рода "пряники" для Путина. Таким образом его хотят "вознаградить" за готовность к заключению мирного соглашения в Украине.

Саммит на Аляске: что известно

Отметим, что Трамп и Путин уже начали свою встречу на Аляске. Она пройдет в формате "три на три" - хотя ранее оба планировали говорить "тет-а-тет".

Больше о том, что предшествовало саммиту США и России на Аляске и чего ожидать дальше - читайте в отдельном аналитическом тексте от РБК-Украина.

