Провал саммита на Аляске может обернуться санкциями против "Роснефти" и "Лукойла", - СМИ

Провал саммита на Аляске может обернуться для российского диктатора Владимира Путина неприятными последствиями. В частности, США изучают возможность ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Санкции могут ввести в рамках мер, направленных на то, чтобы заставить Путина согласиться на перемирие с Украиной. По данным источников, потенциальные ограничения имеют целью подорвать нефтяные доходы России, но санкции введут только в случае, если саммит на Аляске завершится провалом.

Трамп, сказали источники, надеется, что такой шаг будет кратковременным, поскольку санкции могут негативно повлиять на цены на нефть в мире.

Кроме санкций против "Роснефти" и "Лукойла", США рассматривают варианты дополнительных ограничений на российский "теневой флот" из старых танкеров, а также продолжение политики дополнительных пошлин на покупателей российских энергоресурсов. В этом случае под "тарифный молоток" может попасть Китай.

Источники также заявили, что санкции могут внедряться постепенно, а не моментально, или одновременно.