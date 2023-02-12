Провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление на востоке Украины, - ISW

Россияне готовятся усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель. Однако враг не имеет ресурсов, необходимых для начала широкомасштабной наступательной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские милблогеры выглядят деморализованными перспективами Кремля осуществить большое наступление и обвиняют чиновников администрации президента РФ в создании недостижимых ожиданий.

"Информация о тактических неудачах оккупантов вокруг Угледара Донецкой области еще больше ослабила веру россиян в то, что их войска способны приступить к решительной наступательной операции", - говорится в отчете.

Как указывают в ISW, один из приближенных к Кремлю милблогеров утверждал, что россиянам не удалось быстро продвинуться в первые дни своего наступления, чтобы захватить Угледар, и что они потеряли инициативу из-за быстрого перекидывания украинскими силами резервов в этот район.

"Милблогер отреагировал на вирусные кадры, на которых ВСУ уничтожают беспорядочную колонну российских механизированных войск в районе Угледара, предположив, что наступление там завершилось", - подчеркнули специалисты.

В Институте изучения войны добавили, что милблогеры использовали кадры, чтобы раскритиковать российское военное командование за повторение тех же провалов, которые преследовали армию РФ в течение войны против Украины.

Ключевые выводы ISW: