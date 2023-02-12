Провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление на востоке Украины, - ISW
Россияне готовятся усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель. Однако враг не имеет ресурсов, необходимых для начала широкомасштабной наступательной операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что российские милблогеры выглядят деморализованными перспективами Кремля осуществить большое наступление и обвиняют чиновников администрации президента РФ в создании недостижимых ожиданий.
"Информация о тактических неудачах оккупантов вокруг Угледара Донецкой области еще больше ослабила веру россиян в то, что их войска способны приступить к решительной наступательной операции", - говорится в отчете.
Как указывают в ISW, один из приближенных к Кремлю милблогеров утверждал, что россиянам не удалось быстро продвинуться в первые дни своего наступления, чтобы захватить Угледар, и что они потеряли инициативу из-за быстрого перекидывания украинскими силами резервов в этот район.
"Милблогер отреагировал на вирусные кадры, на которых ВСУ уничтожают беспорядочную колонну российских механизированных войск в районе Угледара, предположив, что наступление там завершилось", - подчеркнули специалисты.
В Институте изучения войны добавили, что милблогеры использовали кадры, чтобы раскритиковать российское военное командование за повторение тех же провалов, которые преследовали армию РФ в течение войны против Украины.
Ключевые выводы ISW:
- Разница между ограниченными российскими продвижениями в районе Бахмута и отсутствием существенных продвижений в других местах может подтвердить замечание о том, что армия РФ не в состоянии обеспечить быстрое наступление с помощью традиционной механизированной маневровой войны.
- Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается спасти свое влияние, что падает, поскольку Кремль продолжает отстранять его и его наемников.
- В ночь с 10 на 11 февраля российские войска нанесли удары с воздуха, ракет, воздушных и морских беспилотников по югу Украины.
- Российские войска продолжали наступательные действия вблизи Сватова и Кременной.
- Российские войска продолжают отдавать предпочтение наступательным операциям в Донецкой области.
- Захватчики, вероятно, осушают Каховское водохранилище к северу от оккупированной Запорожской области.
- Пригожин подтвердил, что ЧВК "Вагнер" прекратил вербовку в российских тюрьмах из-за истечения срока действия соглашения с Министерством обороны РФ.
Напомним, Россия за три дня потеряла под Угледаром и Авдеевкой более 100 единиц военной техники.
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