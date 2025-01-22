Провал оборони Харківської області. Генерал-лейтенанту Горбенку обрали запобіжний захід

Як повідомляється, Горбенку призначили два місяці перебування під вартою з правом вийти з СІЗО під заставу у 25 млн гривень.

Що відомо про справу

Нагадаємо, 20 січня СБУ та ДБР повідомили про затримання генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківської області під час наступу окупантів у 2024 році.

Йдеться про:

бригадного генерала, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків" Юрія Галушкіна;

генерал-лейтенанта, який був командиром 125-ї окремої бригади ТрО Артура Горбенка;

полковника, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання, Іллю Лапіна.

Як встановило розслідування, вони не підготували оборону прикордонних районів Харківської області та втратили управління боєм під час повторного наступу росіян.

Вчора, 21 січня, Печерський районний суд Києва відправив Галушкіна під домашній арешт на два місяці з можливістю застави. Лапіна суд відправив під варту.

Детальніше про справу щодо провалу оборони Харківської області - у матеріалі РБК-Україна.