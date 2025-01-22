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Провал обороны Харьковской области. Генерал-лейтенанту Горбенко избрали меру пресечения

Фото: Артур Горбенко (tro.mil.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Суд избрал меру пресечения экс-командиру 125-й отдельной бригады ТрО, генерал-лейтенанту Артуру Горбенко. Военного подозревают в ненадлежащей обороне Харьковской области во время повторного наступления россиян в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщается, Горбенко назначили два месяца пребывания под стражей с правом выйти из СИЗО под залог в 25 млн гривен.

Что известно о деле

Напомним, 20 января СБУ и ГБР сообщили о задержании генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковской области во время наступления оккупантов в 2024 году.

Речь идет о:

  • бригадном генерале, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Юрии Галушкине;
  • генерал-лейтенанте, который был командиром 125-й отдельной бригады ТрО Артуре Горбенко;
  • полковнике, ранее возглавлявшего 415-й батальон этого соединения, Илье Лапине.

Как установило расследование, они не подготовили оборону приграничных районов Харьковской области и потеряли управление боем во время повторного наступления россиян.

Вчера, 21 января, Печерский районный суд Киева отправил Галушкина под домашний арест на два месяца с возможностью залога. Лапина суд отправил под стражу.

Подробнее о деле относительно провала обороны Харьковской области - в материале РБК-Украина.

 

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