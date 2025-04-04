Провал оборони Харківської області. Екскомбата Лапіна відпустили під домашній арешт

Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід колишньому командиру 415-го батальйону 125-ї бригади ТрО полковнику Іллі Лапіну, який брав участь в обороні Харківської області. З-під варти його відпустили під домашній арешт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Як повідомляється, з огляду на похилий вік колишнього командира, численні захворювання, а також погіршення стану здоров’я прокурор Офіс генерального прокурора подав до Печерського районного суду Києва клопотання про зміну йому запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.
За результатами розгляду клопотання прокурора суд вирішив змінити Лапіну запобіжний захід.
Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, 20 січня СБУ та ДБР повідомили про затримання генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківської області під час наступу окупантів у 2024 році.
Йдеться про:
Як встановило розслідування, вони не підготували оборону прикордонних районів Харківської області та втратили управління боєм під час повторного наступу росіян.
21 січня Печерський районний суд Києва арештував Галушкіна на два місяці з можливістю застави. Лапіна та Горбенка суд також відправив під варту.
Детальніше про справу щодо провалу оборони Харківської області - у матеріалі РБК-Україна.
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