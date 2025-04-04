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Провал обороны Харьковской области. Экс-комбата Лапина отпустили под домашний арест

Фото: экс-комбат Илья Лапин (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения бывшему командиру 415-го батальона 125-й бригады ТрО полковнику Илье Лапину, который участвовал в обороне Харьковской области. Из-под стражи его отпустили под домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, учитывая преклонный возраст бывшего командира, многочисленные заболевания, а также ухудшение состояния здоровья прокурор Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об изменении ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

По результатам рассмотрения ходатайства прокурора суд решил изменить Лапину меру пресечения.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

 

Что известно о деле

Напомним, 20 января СБУ и ГБР сообщили о задержании генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковской области во время наступления оккупантов в 2024 году.

Речь идет о:

  • бригадном генерале, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Юрии Галушкине;
  • генерал-лейтенанте, который был командиром 125-й отдельной бригады ТрО Артуре Горбенко;
  • полковника, ранее возглавлявшего 415-й батальон этого соединения, Илью Лапина.

Как установило расследование, они не подготовили оборону приграничных районов Харьковской области и потеряли управление боем во время повторного наступления россиян.

21 января Печерский районный суд Киева арестовал Галушкина на два месяца с возможностью залога. Лапина и Горбенко суд также отправил под стражу.

Подробнее о деле о провале обороны Харьковской области - в материале РБК-Украина.

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