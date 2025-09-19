Провал на ЧС з волейболу: на якому місці Україна у світовому рейтингу?

Україна не вийшла у плейоф та втратила очки

На чемпіонаті світу у Філіппінах збірна України під керівництвом Рауля Лосано посіла третє місце у групі F і не вийшла у 1/8 фіналу.

У заключному турі "синьо-жовті" поступилися чинному чемпіону світу Італії.

В оновленому рейтингу FIVB українці опустилися з 14-го на 17-те місце, поступившись Болгарії, Туреччині та Бельгії. За три матчі групового етапу команда втратила 16.01 рейтингового бала.

Найбільш відчутним стало падіння після поразки від Бельгії у стартовому турі – мінус 14.74 очка.

Невдача проти Італії коштувала ще 3.86 бала. Єдина перемога над 92-м у рейтингу Алжиром принесла лише 2.59 очка.

Хто у топ-10 світового рейтингу

Після завершення групового етапу у топ-10 FIVB відбулися значні зміни. США, Словенія, Аргентина та Канада покращили свої позиції, тоді як Франція, Японія та Німеччина опустилися нижче.

Оновлений рейтинг FIVB:

Польща - 402.51 очка Італія - 356.40 Бразилія - 338.40 США - 328.53 (+2) Франція - 328.22 (-1) Словенія - 311.84 (+1) Японія - 294.77 (-2) Аргентина - 276.19 (+1) Канада - 253.61 (+2) Німеччина - 247.40 (-2)

Серед суперників України у групі: Італія займає друге місце, Бельгія - 15-те, Алжир - 92-ге.

Які перспективи має збірна України

Україна наразі посідає 17-ту сходинку із 202.85 очка. Попереду розташувалися Іран (16-те місце - 211.73), Бельгія (15-те - 219.08), Туреччина (14-те - 226.32) та Болгарія (13-те - 238.21).

Перед стартом Ліги націй-2025 головний тренер Рауль Лосано заявив, що головною метою на найближчі два сезони є відбір на Олімпійські ігри-2028.

На чоловічий олімпійський турнір потраплять 12 збірних: США як господар та ще 11 команд.

Одним зі шляхів здобуття ліцензії стане світовий рейтинг - три найрейтинговіші збірні, які не зможуть відібратися через кваліфікаційні турніри, отримають путівки до Лос-Анджелеса.