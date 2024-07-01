Протягом минулої доби відбулось більше 140 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті

"За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, склад боєприпасів, один засіб ППО та 16 районів зосередження особового складу противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні дії. Загалом відбулось 16 боєзіткнень. Бої точились в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

На Куп’янському напрямку відбулось 10 боєзіткнень. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога біля Синьківки та Піщаного Харківської області, а також біля Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 16 ворожих атак в районах населених пунктів Невське, Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

На Сіверському напрямку відбито вісім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку росіяни 10 разів намагались просунутись в районах Кліщіївки, Нового та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили сім атак неподалік населених пунктів Південне, Північне та Торецьк.

На Покровському напрямку відбито 42 штурмові дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша та Сокіл Донецької області.

На Курахівському напрямку відбито 17 атак ворога в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 12 штурмів наших позицій біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.

На Гуляйпільському напрямку росіяни намагались наступати неподалік Чарівного Запорізької області.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 30 червня, як розповідав Генштаб, Сили оборони ліквідували ще 1110 окупантів. Від початку повномасштабної війни ворог втратив більше 543 тисяч солдатів.

Також вчора було знищено: