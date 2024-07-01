За прошедшие сутки произошло более 140 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

"За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, склад боеприпасов, одно средство ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне продолжали наступательные действия. Всего состоялось 16 боестолкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

На Купянском направлении состоялось 10 боестолкновений. Силы обороны отражали штурмовые действия врага у Синьковки и Песчаного Харьковской области, а также у Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении отражено 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Невское, Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Северском направлении отражено восемь штурмовых действий вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении россияне 10 раз пытались продвинуться в районах Клbщеевки, Нового и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении россияне совершили семь атак неподалеку населенных пунктов Южное, Северное и Торецк.

На Покровском направлении отражено 42 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Новоселовка Первая и Сокол Донецкой области.

На Кураховском направлении отражено 17 атак врага в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка.

На Времовском направлении россияне совершили 12 штурмов наших позиций возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении россияне пытались наступать неподалеку от Чаривного Запорожской области.

На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 30 июня, как рассказывал Генштаб, Силы обороны ликвидировали еще 1110 оккупантов. С начала полномасштабной войны враг потерял более 543 тысячи солдат.

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