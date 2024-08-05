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Протягом доби більше 120 боїв, ворог найактивніший на Покровському напрямку, - Генштаб

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 4 серпня, на лінії фронту відбулось більше 120 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські бійці відбили 30 атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по скупченнях живої сили противника, уразили одну артсистему та три пункти управління російських окупантів", - пише Генштаб. 

Ситуація на напрямках 

На Харківському напрямку росіяни продовжують штурмові дії. Зафіксовано 11 бойових зіткнень в районах Глибокого, Липців, Тихого, Вовчанська. 

На Куп'янському напрямку кількість боїв зросла до шести. Росіяни акцентували дії в бік Петропавлівки. 

На Лиманському напрямку відбито вісім штурмових дій в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку відбито вісім атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. 

На Краматорському напрямку українські бійці зупинили 15 спроб росіян в районах Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку терористи атакували 18 разів. Найбільше боїв біля Нью-Йорка та Торецька. 

На Покровському напрямку відбито 30 атак. Ворог зосередив зусилля  у районах Желанного і Новоолександрівки. 

На Курахівському напрямку відбито 11 атак. 

На Времівському напрямку росіяни шість разів штурмували позиції українських воїнів. 

На Оріхівському напрямку відбулось три боєзіткнення неподалік Малої Токмачки. Ще два бої були у районі Роботиного і в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував й зазнав поразки. 

Втрати Росії у війні 

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 584 тисяч одиниць особового складу. За минулу добу наші воїни ліквідували ще 1180 окупантів. Також було знищено: 

  • 6 танків; 
  • 31 бойову броньовану машину й не тільки. 

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