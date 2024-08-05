Протягом доби більше 120 боїв, ворог найактивніший на Покровському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 4 серпня, на лінії фронту відбулось більше 120 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські бійці відбили 30 атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по скупченнях живої сили противника, уразили одну артсистему та три пункти управління російських окупантів", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку росіяни продовжують штурмові дії. Зафіксовано 11 бойових зіткнень в районах Глибокого, Липців, Тихого, Вовчанська.
На Куп'янському напрямку кількість боїв зросла до шести. Росіяни акцентували дії в бік Петропавлівки.
На Лиманському напрямку відбито вісім штурмових дій в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.
На Сіверському напрямку відбито вісім атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.
На Краматорському напрямку українські бійці зупинили 15 спроб росіян в районах Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки.
На Торецькому напрямку терористи атакували 18 разів. Найбільше боїв біля Нью-Йорка та Торецька.
На Покровському напрямку відбито 30 атак. Ворог зосередив зусилля у районах Желанного і Новоолександрівки.
На Курахівському напрямку відбито 11 атак.
На Времівському напрямку росіяни шість разів штурмували позиції українських воїнів.
На Оріхівському напрямку відбулось три боєзіткнення неподалік Малої Токмачки. Ще два бої були у районі Роботиного і в напрямку Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував й зазнав поразки.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 584 тисяч одиниць особового складу. За минулу добу наші воїни ліквідували ще 1180 окупантів. Також було знищено:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.