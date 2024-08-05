Протягом доби більше 120 боїв, ворог найактивніший на Покровському напрямку, - Генштаб

"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по скупченнях живої сили противника, уразили одну артсистему та три пункти управління російських окупантів", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни продовжують штурмові дії. Зафіксовано 11 бойових зіткнень в районах Глибокого, Липців, Тихого, Вовчанська.

На Куп'янському напрямку кількість боїв зросла до шести. Росіяни акцентували дії в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбито вісім штурмових дій в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку відбито вісім атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські бійці зупинили 15 спроб росіян в районах Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку терористи атакували 18 разів. Найбільше боїв біля Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку відбито 30 атак. Ворог зосередив зусилля у районах Желанного і Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку відбито 11 атак.

На Времівському напрямку росіяни шість разів штурмували позиції українських воїнів.

На Оріхівському напрямку відбулось три боєзіткнення неподалік Малої Токмачки. Ще два бої були у районі Роботиного і в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував й зазнав поразки.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 584 тисяч одиниць особового складу. За минулу добу наші воїни ліквідували ще 1180 окупантів. Також було знищено: