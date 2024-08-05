В течение суток более 120 боев, враг самый активный на Покровском направлении, - Генштаб

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по скоплениям живой силы противника, поразили одну артсистему и три пункта управления российских оккупантов", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне продолжают штурмовые действия. Зафиксировано 11 боевых столкновений в районах Глубокого, Липцев, Тихого, Волчанска.

На Купянском направлении количество боев возросло до шести. Россияне акцентировали действия в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении отбито восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении отбито восемь атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении украинские бойцы остановили 15 попыток россиян в районах Часового Яра, Ивановского, Ступочек, Белой горы, Клищеевки и Андреевки.

На Торецком направлении террористы атаковали 18 раз. Больше всего боев возле Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении отбито 30 атак. Враг сосредоточил усилия в районах Желанного и Новоалександровки.

На Кураховском направлении отражено 11 атак.

На Времовском направлении россияне шесть раз штурмовали позиции украинских воинов.

На Ореховском направлении состоялось три боестолкновения неподалеку Малой Токмачки. Еще два боя были в районе Роботино и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал и потерпел поражение.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 584 тысяч единиц личного состава. За минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 1180 оккупантов. Также было уничтожено: