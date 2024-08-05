RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В течение суток более 120 боев, враг самый активный на Покровском направлении, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 4 августа, на линии фронта состоялось более 120 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские бойцы отбили 30 атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по скоплениям живой силы противника, поразили одну артсистему и три пункта управления российских оккупантов", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении россияне продолжают штурмовые действия. Зафиксировано 11 боевых столкновений в районах Глубокого, Липцев, Тихого, Волчанска. 

На Купянском направлении количество боев возросло до шести. Россияне акцентировали действия в сторону Петропавловки. 

На Лиманском направлении отбито восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении отбито восемь атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. 

На Краматорском направлении украинские бойцы остановили 15 попыток россиян в районах Часового Яра, Ивановского, Ступочек, Белой горы, Клищеевки и Андреевки.

На Торецком направлении террористы атаковали 18 раз. Больше всего боев возле Нью-Йорка и Торецка. 

На Покровском направлении отбито 30 атак. Враг сосредоточил усилия в районах Желанного и Новоалександровки. 

На Кураховском направлении отражено 11 атак. 

На Времовском направлении россияне шесть раз штурмовали позиции украинских воинов. 

На Ореховском направлении состоялось три боестолкновения неподалеку Малой Токмачки. Еще два боя были в районе Роботино и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал и потерпел поражение. 

Потери России в войне 

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 584 тысяч единиц личного состава. За минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 1180 оккупантов. Также было уничтожено: 

  • 6 танков; 
  • 31 боевая бронированная машина и не только. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна в Украине